Завершен монтаж кислородно-газификационной станции во флагманском центре ГКБ им. Буянова

В здании завершились все подготовительные и монолитные работы

Во флагманском центре на базе больницы имени В.М. Буянова завершился монтаж кислородно-газификационной станции. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Кислородно-газификационная станция предназначена для централизованного обеспечения кислородом реанимационного, противошокового, операционного отделений, а также смотровых палат флагманского центра. В здании завершились все подготовительные и монолитные работы, продолжается устройство фасада и отделочные работы.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что на объекте ведутся работы по наладке инженерных систем и оборудования, необходимых для работы флагманского центра. Осуществляется обустройство комплекса чистых помещений, монтаж внутренних инженерных систем, пусконаладочные работы, прокладка наружных инженерных сетей и благоустройство территории.

Флагманский центр получит шесть разнопрофильных операционных. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием. Предусмотрено удобное зонирование помещений. Прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести.

Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны комфортного ожидания, помещения для бесед с врачами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке мегаполиса. Особое внимание при этом уделяют лечебным учреждениям. Открыли после капитального ремонта еще две поликлиники для взрослых — в Печатниках и Зеленограде. Это филиал №1 поликлиники №109 и поликлиническое отделение №5 Городской клинической больницы им. Кончаловского, их посещают порядка 80 тысяч горожан.

В целом более 200 поликлиник столицы приведут к такому единому современному стандарту. Почти половина зданий уже сданы.

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