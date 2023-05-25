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Попова оценила опасность птичьего гриппа для россиян

13:04
  • четверг
  • 25 мая 2023

Это проблема не только России

Выявленные в России варианты птичьего гриппа не опасны для человека.
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Об это в четверг, 25 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства и Минсельхоза. Отечественная продукция птицеводства абсолютно безопасна, никаких рисков нет.

"На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории России, не опасны для человека. Рисков для людей нет", - подчеркнула главный санитарный врач (цитата по "Интерфаксу").

По словам Поповой, проблема птичьего гриппа характерна не только для России, поэтому россиянам следует быть аккуратным при поездках за границу.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин из-за птичьего гриппа в районах Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, а также Зябликово. В указанных районах временно запрещены публичные мероприятия с участием животных, а также ввоз и вывоз птиц и яиц.

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