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Песков прокомментировал угрозы Украины убить Путина

12:40
  • четверг
  • 25 мая 2023

Российские службы безопасности хорошо знают свою работу

В Кремле ответили на слова замглавы ГУР Украины, назвавшего президента России Владимира Путина целью номер один.

Главу государства надежно охраняют службы безопасности, они хорошо знают свою работу, - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана <…> Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают",", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК.

Накануне замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что цель ГУР номер один – ликвидация президента России. Вторая цель – это основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.  

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