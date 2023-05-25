Песков прокомментировал угрозы Украины убить Путина

Российские службы безопасности хорошо знают свою работу
В Кремле ответили на слова замглавы ГУР Украины, назвавшего президента России Владимира Путина целью номер один.
Главу государства надежно охраняют службы безопасности, они хорошо знают свою работу, - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана <…> Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают",", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК.
Накануне замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что цель ГУР номер один – ликвидация президента России. Вторая цель – это основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"