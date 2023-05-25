ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДТП с такси и скорой на Профсоюзной погиб фельдшер

14:56
  • четверг
  • 25 мая 2023

Таксист задержан

Смертельное ДТП на юго-западе Москвы: ночью на Профсоюзной улице столкнулись такси и скорая помощь. Один человек погиб, передает "ТВ Центр".

Машина медиков двигалась с включенными проблесковыми маячками, на перекрестке она столкнулась с легковушкой. Скорая перевернулась. Внутри находились три человека, в том числе пациент. Всех с травмами госпитализировали. Позже стало известно, что в больнице скончался 34-летний мужчина-фельдшер.

Таксист задержан. Пока лишь известно, что ему 52 года.

"Водитель автомобиля такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который перевернулся. Прокуратура Москвы контролирует у расследование уголовного дела и привлечение виновника дорожной-аварии к уголовной ответственности за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в прокуратуре.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
На месте ДТП
На месте ДТП
Скорая помощь
Скорая помощь
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.