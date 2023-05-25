В ДТП с такси и скорой на Профсоюзной погиб фельдшер

Таксист задержан

Смертельное ДТП на юго-западе Москвы: ночью на Профсоюзной улице столкнулись такси и скорая помощь. Один человек погиб, передает "ТВ Центр".

Машина медиков двигалась с включенными проблесковыми маячками, на перекрестке она столкнулась с легковушкой. Скорая перевернулась. Внутри находились три человека, в том числе пациент. Всех с травмами госпитализировали. Позже стало известно, что в больнице скончался 34-летний мужчина-фельдшер.

Таксист задержан. Пока лишь известно, что ему 52 года.

"Водитель автомобиля такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который перевернулся. Прокуратура Москвы контролирует у расследование уголовного дела и привлечение виновника дорожной-аварии к уголовной ответственности за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в прокуратуре.

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