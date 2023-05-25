Собянин оценил ход работ на станции метро "Университет Дружбы народов"

Первый участок Троицкой линии должен быть запущен в следующем году

Строительство Троицкой линии метро ведется очень активно. По протяженности это вторая ветка после БКЛ - 40 километров и 17 станций. На одной из них - "Университет Дружбы народов" - сейчас работают лучшие специалисты. Монолитные работы выполнены на 99%, активно прокладываются инженерные сети, идет монтаж оборудования. Основной цвет отделки - бирюзово-голубой. Он будет идеально сочетаться с алюминиевыми панелями на потолке, а также с серым гранитом и черным мрамором на полу. У этой станции будет и еще одно яркое отличие от всех остальных.

"В пешеходном переходе на стене, которая находится слева, будет расположена мозаика. В ней будут отражены современные памятники и достопримечательности мира. Потому что университет Дружбы народов - многонациональный. Над зоной эскалатора будет тоже мозаика. На ней будут нарисованы студенты разных национальностей", - рассказал Денис Сипаткин, руководитель строительства "Мосинжпроект".

Станция "Университет Дружбы народов" относится к первому участку Троицкой линии - от "Зила" до "Коммунарки". В прилегающих районах проживает около миллиона человек.

"Наш участок - от станции "Новаторская" до станции "Бачуринская". Участок строительства порядка 15 с половиной километров. На станции ведут работы открытым способом, не нарушая транспортной логистики . При строительстве станций необходимо соблюдать маршруты общественного транспорта и людей", - отметил Евгений Федорченко, первый заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Сегодня ход строительства станции "Университет Дружбы народов" осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что ее готовность составляет 75%, работа здесь ведется интенсивно, а саму станцию очень ждут.

"Станция "Университет Дружбы народов" - важная станция, здесь сотни тысяч местных жителей, которые пользуются этой станцией. Для них будет улучшена транспортная доступность, но и вокруг этой станции расположены университеты, университет Дружбы народов, Геологический университет, университет МВД, научные, медицинские центры. Конечно, для них ввод станции, ввод линии значительно улучшит транспортную доступность", - указал глава города.

Станция "Университет Дружбы народов" поможет огромному числу людей уже в следующем году. Сделает жизнь Москвы и москвичей еще активнее и удобнее.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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