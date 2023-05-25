Полиция начала проверку гибели лисят в Теплом Стане

Семейство обосновалось в закрытом детском саду

О том, что на территории закрытого на ремонт детского сада появились новые необычные "воспитанники", знали, пожалуй, все жители района. Лисы пришли, по-видимому, из ближайшего лесопарка. В качестве нового места жительства выбрали старую веранду - вырыли под ней норы.

"Пришла беременная лиса и родила - по определенным данным - шестерых лисят. Я видела уже четверых, наблюдала их, наверное, с месяц. В общем, это наши знаменитости районные были. Все их подкармливали по возможности", - рассказывает местная жительница Софья Палицына.

За территорию садика лисы не выходили, по отношению к людям вели себя не агрессивно. Больше были заняты собой - и жильцы не раз выкладывали в соцсети забавные видео с трогательными лисятами. Но на этой неделе, говорит Софья, случилась трагедия: "Увидели прямо около дома, около подвала, где жители кормят котов, лежал маленький лисенок. А вечером того же дня шли с друзьями и увидели, как охранник этого детского сада относил на лопате еще одного лисенка".

Жители сразу же предположили, из какого дома могла вестись стрельба. Во время обсуждений в общем чате вспомнили - подобное уже было.

"Есть свидетели, которые видели, как отстреливали ворон в этом же месте - буквально в этом же месте слышали хлопки и видели, как падают птицы. Соответственно, что еще раз нас убедило - у нас здесь какой-то неуравновешенный охотник живет", - говорит Софья.

Решили - слишком это страшное соседство. Опасность существует не только для животных, но и для людей. И обратились в полицию, началась проверка.

"Явно грубое нарушение закона, то есть там и жестокое обращение с животными, и факт незаконной охоты, незаконного использования оружия. Поэтому мы запросы в МВД отправили по этому поводу", - сообщил Владимир Бурматов, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии.

Лисы в последнее время в Москве - частые гости, и не только на окраинах. Заглядывали даже на Красную площадь. Эксперты-зоологи такое поведение объясняют тем, что рядом с человеческим жильем им элементарно проще найти пищу, и охотиться при этом не нужно. Но считают - тесное соседство с людьми нежелательно. Это все же дикие, непредсказуемые животные, к тому же могут переносить опасные заболевания. И должны жить на своей территории.

А жители надеются, что лиса сама благополучно уведет оставшихся детенышей в ближайший лес.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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