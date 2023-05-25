Мужчина с краснокнижными рогами не прошел таможню в "Домодедово"

Гражданин Вьетнама отправлялся на родину

Мужчина с рогами пытался пройти "зеленый коридор" в аэропорту "Домодедово", но привлек внимание сотрудников таможни, сообщает "ТВ Центр".

Гражданин Вьетнама отправлялся на родину, на досмотре его багаж просветили рентгеном. Увиденное заставило таможенников распаковать коробки, в которых находилось несколько небольших брикетов, залитых монтажной пеной. Так часто перевозят хрупкие вещи.

Когда сотрудники начали снимать оболочку, внутри оказались рога сайгака. Эксперты насчитали 214 штук. Эти животные - на грани исчезновения и занесены в Красную книгу, находятся под защитой СИТЕС.

Впрочем, вьетнамец тут же заявил, что и понятия не имел, что перевозит.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"