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Путин: сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно

14:08
  • четверг
  • 25 мая 2023

Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами-членами объединения

В Кремле сегодня проходит саммит Высшего Евразийского экономического совета, передает "ТВ Центр".

В этом году наша страна председательствует в ЕАЭС, поэтому встречу в узком составе открыл Владимир Путин. В Москву прибыли лидеры всех стран-участниц союза - Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Обращаясь к собравшимся, президент России отметил успехи организации и озвучил стоящие перед ней задачи.

Путин: "Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно. Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами-членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. Продолжим обмениваться мнениями по основным направлениям нашего развития, по механизмам, которые мы используем для этого развития. Комплексно с участием делегаций обсудим конкретные вопросы интеграционного взаимодействия, в том числе в таких сферах, как обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры".

После встречи лидеров стран ЕАЭС переговоры продолжатся в расширенном составе. К участникам присоединятся президент Азербайджана, а также по видеосвязи - главы Таджикистана и Узбекистана.

По итогам ожидается подписание совместных документов. В течение дня Владимир Путин проведет также двусторонние и трехстороннюю встречи с лидерами Армении и Азербайджана.

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