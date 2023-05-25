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Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС

13:01
  • четверг
  • 25 мая 2023

С иском в суд обратилось Министерство юстиции

Верховный суд России в четверг, 25 мая, принял решение о ликвидации "Партии народной свободы" (ПАРНАС).

ВС удовлетворил соответствующий иск российского Министерства юстиции, поскольку законодательство обязывает политические партии иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов Российской Федерации, а у ПАРНАСа их осталось всего 40.

Минюст также указал на наличие претензий к партии со стороны Федеральной налоговой службы, сообщает РИА Новости.

"Партия народной свободы" (ПАРНАС, позднее — "Республиканская партия России — Партия народной свободы", РПР-ПАРНАС) в 2007 году уже была лишена регистрации. В 2011 году ЕСПЧ признал незаконным лишение регистрации, с 5 мая 2012 года Минюст России вернул партии прежнюю госрегистрацию. В 2021 году сообщалось, что Министерство юстиции приостановило государственную регистрацию ПАРНАС. В январе 2023 года Верховный суд Чувашской Республики вынес решение о ликвидации регионального отделения ПАРНАС из-за документальных нарушений.

До 2015 года сопредседателями партии были Михаил Касьянов, Владимир Рыжков и Борис Немцов, затем Касьянов единолично возглавлял ПАРНАС.

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