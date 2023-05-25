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Лукашенко: в Белоруссии готовы к анонсированному Польшей мятежу

13:21
  • четверг
  • 25 мая 2023

Политик уже рассказывал о враждебных планах Варшавы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 25 мая, заявил, что в его стране готовы к планам Польши поддержать восстание и мятеж.
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Политик прокомментировал заявления экс-замглавы Минобороны Польши Вальдемара Скшипчака о том, что в Белоруссии должно произойти некое восстание, поэтому Польше нужно готовиться к тому, чтобы поддержать боевые действия.

В ответ Лукашенко заявил, что "мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил", а также "мы знаем, где они находятся, и поименно знаем всех".

Белорусский лидер напомнил, что еще несколько месяцев назад предупреждал, что "они готовятся к восстанию, революции", однако "к сожалению, они мои заявления не слышат", сообщает БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил военную активность западных соседей, заявив, что "Польша, Литва вообще очумели", хотя непонятно, "зачем это им надо".

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что последние заявления из Польши о готовности поддержать госпереворот в Белоруссии открыто говорят о намерении Варшавы вмешаться в дела другого государства. Чиновник заявил, что "Польша — это враждебное для нас государство".

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