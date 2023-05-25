В России примут единые подходы к начислению зарплаты педагогам

Нововведение планируется внедрить уже в следующем учебном году

В России будут приняты единые подходы к начислению зарплаты педагогам. Об этом сегодня заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает "ТВ Центр".

По его словам, нововведение планируется внедрить уже в следующем учебном году.

На пресс-конференции глава ведомства рассказал также о работе над укреплением единого образовательного пространства в стране, в том числе с учетом новых регионов. Так, утверждены общие программы, завершается создание единых учебников. Во всех заведениях внедрена информационная система "Моя школа", которая существенно упростит адаптацию ученика на новом месте, например, в случае переезда.

"Если школьник переезжает из одного региона в другой, у него точно будет определенный качественный уровень знаний. Соответственно, так как школы работать с 1 сентября будут по единым федеральным программам, проблем с переездом уже быть не должно", - уточнил Кравцов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"