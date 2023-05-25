Украина планирует обвинить в этом Москву, утверждает источник

Украинские власти могут предпринять попытку очередной резонансной провокации, на этот раз — с применение ядерного топлива. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника РИА Новости, не исключен подрыв в Харькове хранилищ с отработавшим ядерным топливом с последующими обвинениями Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту.

Подобный сценарий грозит серьезным уроном не только восточной части Украины, но также России, Белоруссии и государствам — членам Евросоюза, предупредил источник.

Российская сторона неоднократно предупреждала Запад о подготовке киевским режимом диверсий, в том числе с ядерными материалами, последствия которых больно ударят по всему миру.

Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что власти Украины готовят диверсию с применением "грязной бомбы" или провокацию на атомной электростанции. В случае реализации плана Украины с "грязной бомбой" ударная волна разнесет радиоактивные вещества на расстояние до нескольких тысяч квадратных метров. Зараженные территории превратятся в зону отчуждения на 30-50 лет.

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