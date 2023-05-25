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МИД объяснил военное присутствие России в Приднестровье

13:40
  • четверг
  • 25 мая 2023

В непризнанной республике размещены российские миротворцы

Военное присутствие в Приднестровье не является самоцелью для российской стороны. Такое заявление сделал в четверг, 25 мая, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
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Дипломат отметил, что, "несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе".

Галузин назвал сложной ситуацию в приднестровском процессе урегулирования и напомнил про "известные факты концентрации украинских вооруженных формирований и военной техники вблизи Приднестровья, подготовки терактов против его руководства и официальных лиц ОБСЕ, начала реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии".

Ситуация вызывает тревогу и чревата дальнейшим обострением, цитирует замминистра РИА Новости.

В Приднестровье базируется российский миротворческий контингент, а на складах в районе села Колбасны Рыбницкого района ПМР хранится около 20 тысяч тонн боеприпасов, которые свозили туда после вывода советских войск из европейских стран.

В марте министр обороны Молдавии Анатолий Носатый предложил российской стороне вывезти или утилизировать на месте боеприпасы, хранящиеся в Приднестровье.

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