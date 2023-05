Чем болела Тина Тернер в последние годы жизни

Семь лет назад жизнь певицы спас ее муж

Перед смертью американская певица Тина Тернер боролась с раком кишечника и перенесла пересадку почки.

Как сообщило издание People, в 2013 году Тернер перенесла инсульт из-за запущенной гипертонии. Через три года певице диагностировали рак кишечника. Назначенное лечение вызвало побочные эффекты, и звезда решила лечиться гомеопатией.

Это ухудшило ее состояние, что в конечном итоге привело к почечной недостаточности. Тернер потребовалась пересадка почки. Второй муж певицы Эрвин Бах стал донором.

"В этот ужасный момент вины и самобичевания я узнала об Эрвине кое-что удивительное. Он никогда не упрекал меня за мою ошибку. Вместо этого он был верным, добрым и понимающим", - говорила о том времени певица (цитата по РИА Новости).

Операция прошла успешно и помогла Тернер выжить. В 2020 году певица писала об улучшении состояния. Через три года ее не стало.

"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер скончалась 24 мая 2023 года в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии. Ей было 83 года.

Тина Тернер – американская и швейцарская певица, обладательница восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности. Мир знает ее по таким хитам, как Simply The Best, Golden Eye, We Don’t Need Another Hero и другим.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"