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Группа будущих контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы

14:10
  • четверг
  • 25 мая 2023

Ими движет чувство долга

Автобус с очередной группой контрактников отправился для прохождения военной службы из единого столичного пункта отбора в Москве.

Будущие контрактники при поступлении на службу в первую очередь руководствуются чувством долга.

"Есть долг, внутренние убеждения. У меня двоюродный брат мобилизован, есть и отдаленные родственники там. Хотелось бы увидеться, возможно", - рассказал журналистам один из добровольцев.

Единый пункт отбора контрактников расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Сюда приезжают добровольцы со всей страны. В пункте будущие контрактники могут пройти собеседование и медкомиссию. Инструкторы помогут определить военную специальность.

Для оформления контракта нужны паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

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