Группа будущих контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы

Ими движет чувство долга
Автобус с очередной группой контрактников отправился для прохождения военной службы из единого столичного пункта отбора в Москве.
Будущие контрактники при поступлении на службу в первую очередь руководствуются чувством долга.
"Есть долг, внутренние убеждения. У меня двоюродный брат мобилизован, есть и отдаленные родственники там. Хотелось бы увидеться, возможно", - рассказал журналистам один из добровольцев.
Единый пункт отбора контрактников расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Сюда приезжают добровольцы со всей страны. В пункте будущие контрактники могут пройти собеседование и медкомиссию. Инструкторы помогут определить военную специальность.
Для оформления контракта нужны паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"