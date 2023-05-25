Минпромторг отверг риск дефицита контактных линз в России

Потребности россиян в этом товаре будут полностью удовлетворены

Российскому рынку не грозит дефицит контактных линз для коррекции зрения. Такое заявление в четверг, 25 мая, сделало Министерство промышленности и торговли России на фоне сообщений о приостановке поставок линз J&J.

В ведомстве пояснили, что другие страны, помимо Соединенных Штатов, не планируют прекращать поставки этого вида товара на российский рынок.

Кроме того, российские компании располагают достаточными свободными мощностями по выпуску интраокулярных линз, чтобы полностью удовлетворить потребности в них граждан России, цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Российские власти ранее отмечали важность обеспечения суверенитета в области снабжения внутреннего рынка фармацевтическими препаратами и медицинской техникой.

В феврале президент России Владимир Путин рассказал, что у руководства страны большие планы по развитию системы здравоохранения.

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