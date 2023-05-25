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В ЕС заморозили активы Банка России на 200 млрд евро

14:41
  • четверг
  • 25 мая 2023

Эти действия предпринимаются в рамках санкций

Государства — члены Евросоюза сообщили о заморозке более 200 млрд евро активов Центробанка России. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

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Чиновник заявил, что до 12 мая страны ЕС должны были отчитаться о реализации антироссийских санкций.

При этом Виганд не уточнил, каков объем средств Центробанка, замороженных в каждой конкретной стране Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил "посмотреть все-таки, что они (страны Запада) представят в качестве обоснования" посягательств на изъятие российских активов. Чиновник заявил, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы — это ни у кого не должно вызывать сомнений.

Украина тем временем настаивает на изъятии российских активов, замороженных Западом в рамках санкций, для последующей передачи Киеву на "восстановление страны". Украинские власти утверждают, что спецоперация России нанесла им ущерб в размере 400 млрд долларов.

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