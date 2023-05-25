ФАДН и МГУ проведут семинар по нацполитике в Орле

Мероприятие состоится 21-23 июня

В Орле с 21 по 23 июня состоится обучающий семинар в рамках проекта "Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации".

В нем могут принять участие специалисты в области национальной политики, госслужащие, представители некоммерческих организаций. На семинаре обсудят вопросы конфликтологии, социологии и правоприменения, а также изучат актуальные тенденции в области межэтнических и межконфессиональных отношений.

Занятия пройдут в формате лекций, интерактива и мастер-классов с ведущими экспертами-практиками в области национальной политики. В конце трехдневного семинара участники получат сертификат МГУ установленного образца.

Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства национальностей (ФАДН) России и МГУ имени Ломоносова.

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