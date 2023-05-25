МИД России вызвал послов ФРГ, Дании и Швеции

Это связано с расследованием диверсий на "Северных потоках"

Российское Министерство иностранных дел в четверг, 25 мая, заявило решительный протест послам Германии, Дании и Швеции в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий на "Северных потоках".

Как отметили в ведомстве, уклонение властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной в данном деле Москва считает неприемлемым.

Россия видит отсутствие заинтересованности упомянутых стран в установлении подлинных обстоятельств диверсии — они тянут время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, а в СМИ вбрасывают "утечки" малоправдоподобных версий с желанием запутать ситуацию, отмечается на официальном сайте МИД.

В сентябре 2022 года взрывы прогремели на газопроводах системы "Северный поток". Германия, Швеция и Дания проводят расследования в связи с диверсией на "Северных потоках", однако никаких результатов они до сих пор не дали.

По данным американского журналиста Сеймура Хёрша, к диверсиям непосредственно причастны США и Норвегия. СМИ также выражали мнение, что западные спецслужбы не раскрывают данные о виновниках диверсии на "Северных потоках" из-за того, что к теракту может быть непричастна Россия.

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