Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень

Связи между Москвой и Пекином укрепляются

Важно вывести стратегическое взаимодействие России и Китая на новый уровень. Об этом рассказал в четверг, 25 мая, глава российского правительства Михаил Мишустин, вернувшийся из рабочей поездки в КНР.

Как отметил политик, отношения между Москвой и Пекином продолжают укрепляться, несмотря на действия стран-оппонентов и вводимые ими санкции.

Мишустин подчеркнул, что все договоренности глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина, в том числе достигнутые на их личной встрече в марте, должны быть выполнены, сообщает РИА Новости.

Ранее, во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Мишустин выразил уверенность в том, что Россия и Китай дадут решительный отпор опасным устремлениям коллективного Запада сохранить глобальное доминирование и создадут благоприятные условия для уверенного продвижения вперед, к общим стратегическим целям.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что "Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию".

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