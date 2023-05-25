Весь МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за кори

Аудитории закрыты до 13 июня

Выявленные случаи кори среди студентов Московского государственного института международных отношений вынудили руководство перевести весь вуз на дистанционное обучение. Аудитории будут закрыты до 13 июня, сообщили в пресс-службе МГИМО.

"До 13 июня все студенты переведены на дистанционное обучение", - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

О выявленном случае кори среди студентов МГИМО сообщило ранее управление Роспотребнадзора по Москве. Вузу предписали провести противоэпидемические мероприятия. В то же время, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация по кори в стране стабилизировалась. Благодаря комплексу противоэпидемических мероприятий число зарегистрированных случаев заболевания уменьшилось вдвое.

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