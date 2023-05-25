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ВС России пресекли действия четырех украинских ДРГ

15:45
  • четверг
  • 25 мая 2023

Ведомство представило новые данные о потерях ВСУ

Минобороны России в четверг, 25 мая, обнародовало свежие данные о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Так, на донецком направлении за сутки уничтожено до 270 украинских военных. ВС России уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 110 военнослужащих ВСУ. Потери Киева на херсонском направлении - до 25 украинских военнослужащих.

Также отмечается, что в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка (ДНР) и Розовка (ЛНР) пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Минобороны в своем Телеграм-канале сообщило, что ВС России поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе был введен режим КТО. Спустя сутки Минобороны России сообщило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены.

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