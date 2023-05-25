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США оценили объем военной помощи Украине в 65 млрд долларов

15:57
  • четверг
  • 25 мая 2023

Вашингтон заверяет в сохранении поддержки Киева

Соединенные Штаты вместе с союзниками уже предоставили украинским властям военную помощь на 65 млрд долларов. Об этом в четверг, 25 мая, рассказали в американском Министерстве обороны, сообщает РИА Новости.
Боррель пообещал Киеву еще больше вооружений

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что государства — члены ЕС выставили счета Брюсселю на 10 млрд евро, чтобы получить компенсации за поставляемое Киеву вооружение и военную технику.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Госдепартаменту нужно заняться "очень конкретной предметной темой, связанной с оружием, а именно с бесконтрольными поставками, которые они по линии своих структур осуществляют в регион под предлогом помощи киевскому режиму".

Это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты, где продается на черном рынке, подчеркнула чиновница.

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