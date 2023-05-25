Спонсируя Киев, западные страны поддерживают терроризм, заявил чиновник

Главное управление разведки Украины занимается террористической деятельностью, как и весь киевский режим. Такое заявление сделал в четверг, 25 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В эфире Первого канала представитель Кремля указал, что "они подтверждают сами" свою причастность к терактам и диверсиям в России, а США и другие страны Запада своей поддержкой киевского режима фактически берут на себя поддержку терроризма.

Ранее Песков уже отмечал, что Москва уверена в причастности Украины к нападениям на граждан России. Киев "не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем", а значит, де-факто является спонсором терроризма.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы и всего мира. Западные политики, которые накачивают Киев вооружениями, должны осознавать, что являются прямыми соучастниками террористической деятельности.

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