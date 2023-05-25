Лукашенко поблагодарил Путина за ядерное оружие в Белоруссии

Подписан документ о порядке содержания вооружения на белорусской территории

Александр Лукашенко выразил благодарность Владимиру Путину за решение Москвы о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. По словам президента Белоруссии, он обменялся репликами с российским лидером накануне, на Евразийском экономическом форуме в Москве. И поначалу даже не очень хорошо расслышал, о чем говорит Путин.

"Владимир Владимирович мне сказал о том, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси. Я ответил "спасибо", - заявил Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее сообщалось о соглашении, которое главы военных ведомств России и Белоруссии подписали в Минске. Документы с автографами Сергея Шойгу и Виктора Хренина определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

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