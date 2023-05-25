Украинская пропаганда пытается "оживить" главкома ВСУ Залужного

В медийном пространстве - целая кампания

Послам Германии, Дании и Швеции сегодня был заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у Москвы результатов расследований подрывов газопроводов системы "Северный поток". МИД России констатировал отсутствие заинтересованности этих стран в установлении подлинных обстоятельств диверсии и попытки скрыть истинных виновников преступления. В западной прессе мелькала версия об украинских диверсантах. Зарубежные СМИ прозрели и насчет организаторов атаки дронов на Кремль. И тут же высказали мнение, что украинские спецслужбы организовали её в обход санкции Зеленского. А тут еще украинского главкома никак не могут найти.

Украинская пропаганда не прекращает усилий по информационному воскрешению главкома ВСУ Залужного. Но бой в медийном пространстве, как и на поле брани, тень генерала тоже явно проигрывает. Он пропал месяц назад. Но все это время от его имени продолжали вести соцсети и вбрасывать сообщения. Когда уже совсем нечем стало опровергать информацию о тяжелом ранении смотрящего за украинскими боевиками, советница командования сухопутных войск Алёна Шевцова попробовала оживить Залужного с помощью фото. Подпись – как будто оно свежее.

Дотошные пользователи соцсетей изучили странички Шевцовой, которая пишет на русском, но извращает собственное имя до труднопроизносимого Альона. И обнаружили аналогичное выложенному фото: одежда и антураж все те же. Правда, датировано 2 мая. Она уже удалила этот пост из своей ленты новостей и начала нелепо оправдываться перед подписчиками.

А вот еще одна поклонница Залужного с весьма пышными формами выкладывает якобы фотодоказательство того, что генерал живее всех живых. Мол, раз лайкнул в соцсетях женские прелести, значит, в порядке. То, что у главкома ВСУ целая армия защитников в юбках - неудивительно. Осенью прошлого года хакер из ДНР взломал его соцсети и выложил интимные переписки. Выяснилось, что женатый Залужный - любитель сходить налево к симпатичным подчиненным и отблагодарить их за это, например, служебными автомобилями стоимостью несколько миллионов рублей. Красивой брюнетке -секретарю надежный внедорожник же нужнее, чем солдатам на передовой! Американские и европейские налогоплательщики скинутся и пришлют украинским казнокрадам еще машин, вооружений и снарядов. Правда, в Киеве никак не могут определиться: началось контрнаступление ВСУ или нет.

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Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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