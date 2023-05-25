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Зеленского предупредили о назревающем бунте в ВСУ

16:30
  • четверг
  • 25 мая 2023

Украинский лидер переборщил со сказками о "непобедимости"

Сочиненный Владимиром Зеленским миф об Артемовске как о неприступной крепости убедил даже западных политиков в "непобедимости" ВСУ. Однако после потери города Киеву надо бы выложить все карты на стол. Ведь если военные успехи России продолжатся, то украинская армия может перестать подчиняться нынешней власти, пишут эксперты в хорватском издании Advanced.

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Издание отмечает, что Украина потеряла в Артемовске множество лучших бойцов – их отправляли туда, чтобы как можно дольше поддерживать миф. Теперь же ВСУ, которых месяцами кормили сказками, могут взбунтоваться против действующей власти.

Что же касается украинского наступления, о котором столько говорилось на протяжении месяцев, то его теперь ждать не приходится. Киеву, скорее всего, придется сесть за стол переговоров, так как ВС России продолжат движение вперед.

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