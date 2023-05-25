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Киев планирует удар по Крыму после получения истребителей F-16

17:17
  • четверг
  • 25 мая 2023

Осталось обучить пилотов

Одна из целей получения Киевом истребителей F-16 от НАТО – удар по Крыму. ВСУ намерены запустить по целям на полуострове американские крылатые ракеты JASSM, пишет военный эксперт Бринн Таннехил в издании Newsweek.

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Эксперт отмечает, что для удовлетворения желаний украинского руководства западным странам придется расстаться со значительной частью своих запасов истребителей F-16. Кроме того, прежде, чем передача истребителей состоится, следует обучить пилотов, создать логистические цепочки и улучшить взлетные полосы.

Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что решение о передаче Киеву истребителей F-16 альянс пока не принял. Генсек НАТО отметил, что некоторые страны альянса выразили готовность взяться за обучение украинских пилотов управлению этими машинами.

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