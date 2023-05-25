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Путин оценил готовность Еревана и Баку к взаимному признанию границ

17:45
  • четверг
  • 25 мая 2023

Это основа для соглашений по другим вопросам

Армения и Азербайджан договорились признать территориальные границы друг друга, заявил Никол Пашинян. Армянский премьер-министр на заседании Высшего Евразийского экономического совета подчеркнул, что на этой основе Ереван и Баку продвинулись в деле урегулирования отношений.

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Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил надежду, что на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном удастся прийти к консенсусу по спорным вопросам.

"Гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали… что по принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренности тоже принципиального характера", - сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что это является базой для договоренностей по второстепенным вопросам – которые, тем не менее, имеют важное значение, передает РИА Новости.

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