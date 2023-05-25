Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе

На юге Москвы реорганизуют около 16 га территорий

В Москве в стадии реализации находится 30 проектов комплексного развития территорий. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, отмечается, что на юге Москвы реорганизуют около 16 га территорий вдоль Волгоградского проспекта. Проект комплексного развития территорий в Южнопортовом районе позволит создать более 6,5 тысяч рабочих мест.

Сергей Собянин рассказал, что вместо устаревших складов там появятся предприятия легкой и электронной промышленности, торговый центр, кафе, отделения банков, а также офисы.

18 мая сообщалось, что Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий. Проект в рамках программы будет реализован в районе Восточное Дегунино. Там появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"