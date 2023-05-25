ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе

18:16
  • четверг
  • 25 мая 2023

На юге Москвы реорганизуют около 16 га территорий

В Москве в стадии реализации находится 30 проектов комплексного развития территорий. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, отмечается, что на юге Москвы реорганизуют около 16 га территорий вдоль Волгоградского проспекта. Проект комплексного развития территорий в Южнопортовом районе позволит создать более 6,5 тысяч рабочих мест.

Сергей Собянин рассказал, что вместо устаревших складов там появятся предприятия легкой и электронной промышленности, торговый центр, кафе, отделения банков, а также офисы.

18 мая сообщалось, что Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий. Проект в рамках программы будет реализован в районе Восточное Дегунино. Там появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Строительные работы
Строительные работы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.