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Летчик ВКС России успешно посадил подбитый Су-25

18:18
  • четверг
  • 25 мая 2023

Самолет был поражен зенитной ракетой

Пилот ВКС России смог вернуть на аэродром базирования и успешно посадить горящий Су-25. Штурмовик был подбит зенитной ракетой в зоне специальной военной операции на Украине.

Су-25 нанесли сокрушительные удары по позициям боевиков
Су-25 нанесли удары по замаскированным укрепрайонам ВСУ

По данным Telegram-канала "Военкоры Русской весны", Су-25 выполнял боевое задание на запорожском направлении. После попадания в машину зенитной ракеты в двигателе начался пожар.

Однако Су-25 снова доказал свою крайнюю живучесть. Летчику удалось вернуть штурмовик на аэродром базирования, где пожар потушили. Специалисты надеются, что самолет вскоре вернется в строй.

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