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Путин: сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться

22:25
  • четверг
  • 25 мая 2023

Взаимодействие стран "пятёрки" неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды

Большой Кремлёвский дворец принимает лидеров "пятёрки" государств Евразийского экономического союза. В Москву приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении. Под председательством Владимира Путина проходит несколько заседаний, посвященных взаимному сотрудничеству. Начинаются переговоры в узком составе - это Высший совет ЕАЭС.
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"Удалось погрузиться в детали по некоторым конкретным отраслям производства. Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно. Как президент Казахстана только что сказал, главным бенефициаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики", - отметил Путин.

Рост ВВП Армении превысил 12 процентов. Главная задача, которую перед собой ставит совет ЕАЭС - это благодаря взаимной интеграции достигнуть одинаково высокого уровня развития всех стран союза. Его роль в мире растёт - впервые в качестве гостя на расширенное заседание лидеров "пятерки" в Александровский зал Кремля был приглашён президент Азербайджана. По видеосвязи подключились главы Узбекистана и Таджикистана. Своё обращение направил президент Кубы.

"С удовлетворением отмечаю, что сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться, и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. При этом взаимодействие стран "пятёрки" неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды, учёта интересов друг друга и с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение благосостояния жителей всех наших государств", - заявил Путин.

Лидеры подписали 15 документов, которые усиливают экономическую интеграцию союза России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Мировая экономика сейчас идет на спад - однако ЕАЭС, напротив, успешно переориентировалась с запада на восток. Торговля "пятерки" на этом направлении выросла в прошлом году на 30 процентов и превысила треть от общего товарооборота Евразийского экономического союза.

"Приоритетной задачей для нас является создание полноценного экономического союза. Ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще. В связи с разворотом наших экспортных потоков на юго-восток, очень важно прорубить окно в страны названного региона. Это бездонный рынок для наших товаров", - сказал Лукашенко.

Востребованность продукции ЕАЭС возможно поднять благодаря промышленной кооперации. Пятерка стран создает международные компании, которые объединяют производителей. Товары выходят на рынок под брендом "Сделано в ЕАЭС".

"Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей. Магистральных локомотивов. Вагонов. Сельскохозяйственной и легковой техники. Строительных материалов. И химической продукции. Многое из перечисленного уже находится в практической разработке", - сообщил Токаев.

Переговоры лидеров вышли за повестку дня. За круглым столом напротив друг друга сидели лидеры Армении и Азербайджана.

"Сотрудничество Азербайджана со странами ЕвразЭС за исключением Армении успешно развивается на протяжении 30 лет. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе признания территориальной целостности и суверенитета", - сказал Алиев.

Премьер Армении Никол Пашинян на это заявление ответил - он повторно попросил слова после выступления всех лидеров. Лидеры двух стран на протяжении ещё длительного времени дискутировали и отвечали друг другу на претензии.

"Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана", - отметил Пашинян.

Баку с обвинениями не согласно. Отдельные разногласия касаются формулировок и отношения двух стран к спорным территориям. Всё это лишь показывает - конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха нельзя назвать завершенным. Баку и Еревану явно нужен взвешенный и авторитетный партнёр, который поможет пройти этот непростой путь.

"Коллеги высказались, свою позицию сформулировали. Для них это важно. Хочу сказать, в завершении этой части - терминология. О которой мы с вами втроем очень хорошо знаем, другим словом называется юридическая техника - коридор, дорога, прочее - это важно. Но гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали, и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении. Что по принципиальному вопросу - вопросу территориальной целостности - есть договоренности. Тоже принципиального характера", - отметил Путин.

После завершения встречи совета ЕАЭС общение президента России с лидерами Армении и Азербайджана продолжилось в том числе и наедине.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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