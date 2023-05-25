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Лидеры стран ЕАЭС в Кремле подкрепились пельменями с осетриной

19:01
  • четверг
  • 25 мая 2023

Перед горячим подавался шербет из ревеня и клубники

Лидерам стран Евразийского экономического союза предложили в Кремле на прощанье обед из шести блюд. Саммит ЕАЭС завершился в Москве.

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Уставшие после переговоров участники встречи могли подкрепиться салатом телятины с запеченными овощами, а также пельменями "Астраханскими" с осетриной. За пельменями следовали щи из щавеля с индейкой и перепелиными яйцами.

Перед горячим подавался шербет из ревеня и клубники. Горячих блюда в меню было два: каре ягненка с зеленой фасолью и томатами и филе окуня на пару с томлеными овощами и артишоками.

На десерт высоким гостям подали мусс из груши и карамели с пломбиром. Вина были российские: белое "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" урожая 2021 года и красное "Усадьба Дивноморское. Западный склон" урожая 2020 года, передает ТАСС.

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