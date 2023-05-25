Лукашенко объявил о начале перемещения ядерного оружия в Белоруссию

Места хранения на территории республики подготовлены

Нестратегическое ядерное оружие перемещается из России на территорию Белоруссии. О начале процесса объявил 25 мая президент республики Александр Лукашенко.

По данным белорусского лидера, президент России Владимир Путин подписал указ о действиях Москвы и Минска по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Это официально оформило достигнутые ранее устные договоренности.

"Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось о подписании соответствующих документов главами военных ведомств России и Белоруссии. В соглашениях, скрепленных подписями Сергея Шойгу и Виктора Хренина, определяется порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, передает ТАСС.

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