Наши бойцы обнаруживают вражеские орудия с помощью беспилотников
Боевая работа десантников на линии соприкосновения. Разведка выяснила, где конкретно в лесном массиве находится наблюдательный пункт ВСУ. На БТР-Д выезжает расчет противотанкового комплекса "Фагот". Последний отрезок пути бойцы преодолевают короткими перебежками. Когда позиция противника в прямой видимости – по укреплению выпускают ракету.
Задачу отсечь резервные подразделения от основных сил противника получил расчет РСЗО "Ураган". Артиллеристам сообщили координаты целей. Сегодня это легко бронированная техника, склады боеприпасов и личный состав ВСУ. 220-миллиметровые реактивные снаряды запускают на расстояние более 15 километров.
Вот так выглядит украинская техника после боестолкновения (см. видео). Насквозь прошит снарядам и осколками бронетранспортер YPR-765s производства Нидерландов. В нем, как рассказывает автор видео, перевозили 10 автоматчиков и трех гранатометчиков.
На кадрах - спешная эвакуация ВСУ из лесопосадки сожженной американской гаубицы М777. Груду металлолома волокут, прицепив к грузовику. Часто наши бойцы обнаруживают вражеские орудия с помощью беспилотников и уничтожают барражирующими боеприпасами. Украинские военные объекты и технику накрывают ракетными ударами российские истребители.
На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества 81-я ВСУ предприняли попытку вернуть утраченные позиции. Но атаку остановили массированным артиллерийским ударом и огнем авиации. Около поселка Владимировка Донецкой республики также пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы
По данным Минобороны, за сутки российские зенитчики перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"