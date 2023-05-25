Российские зенитчики перехватили 8 реактивных снарядов HIMARS за сутки

Наши бойцы обнаруживают вражеские орудия с помощью беспилотников

Боевая работа десантников на линии соприкосновения. Разведка выяснила, где конкретно в лесном массиве находится наблюдательный пункт ВСУ. На БТР-Д выезжает расчет противотанкового комплекса "Фагот". Последний отрезок пути бойцы преодолевают короткими перебежками. Когда позиция противника в прямой видимости – по укреплению выпускают ракету.

Задачу отсечь резервные подразделения от основных сил противника получил расчет РСЗО "Ураган". Артиллеристам сообщили координаты целей. Сегодня это легко бронированная техника, склады боеприпасов и личный состав ВСУ. 220-миллиметровые реактивные снаряды запускают на расстояние более 15 километров.

Вот так выглядит украинская техника после боестолкновения (см. видео). Насквозь прошит снарядам и осколками бронетранспортер YPR-765s производства Нидерландов. В нем, как рассказывает автор видео, перевозили 10 автоматчиков и трех гранатометчиков.

На кадрах - спешная эвакуация ВСУ из лесопосадки сожженной американской гаубицы М777. Груду металлолома волокут, прицепив к грузовику. Часто наши бойцы обнаруживают вражеские орудия с помощью беспилотников и уничтожают барражирующими боеприпасами. Украинские военные объекты и технику накрывают ракетными ударами российские истребители.

На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества 81-я ВСУ предприняли попытку вернуть утраченные позиции. Но атаку остановили массированным артиллерийским ударом и огнем авиации. Около поселка Владимировка Донецкой республики также пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы

По данным Минобороны, за сутки российские зенитчики перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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