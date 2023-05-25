ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские истребители проводили американских "стратегов" от границ России

19:58
  • четверг
  • 25 мая 2023

Цели были обнаружены над Балтийским морем

Две воздушные цели, приближающиеся к госгранице Российской Федерации, обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря 25 мая. На перехват были подняты истребители Су-35 и Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Западного военного округа.

Су-27 отогнал бомбардировщики США от российской границы
Су-35 прикрывают бомбардировщики, штурмовики и вертолеты в зоне СВО

Экипажи истребителей идентифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B Военно-воздушных сил США. Американские самолеты удалились от госграницы, после чего Су-35 и Су-27 вернулись на аэродром базирования.

Как отметили в Минобороны России, полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель Су-35 ВКС России
Истребитель Су-35 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.