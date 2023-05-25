Российские истребители проводили американских "стратегов" от границ России

Цели были обнаружены над Балтийским морем

Две воздушные цели, приближающиеся к госгранице Российской Федерации, обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря 25 мая. На перехват были подняты истребители Су-35 и Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Западного военного округа.

Экипажи истребителей идентифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B Военно-воздушных сил США. Американские самолеты удалились от госграницы, после чего Су-35 и Су-27 вернулись на аэродром базирования.

Как отметили в Минобороны России, полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено.

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