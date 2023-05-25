Все развалится, как только поддержка ослабнет

Скорый крах команды Зеленского предсказали в США. По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, правительство действующего президента Украины может развалиться.

Поясняя свою точку зрения, Макгрегор подчеркнул, что Вашингтон полностью владеет украинским государственным аппаратом. Американцам принадлежит правительство, США поддерживают экономику Украины в рабочем состоянии, платят зарплату военным и бюрократам – платят за все. Вся эта конструкция развалится, как карточный домик, как только поддержка ослабнет, приводит слова американского военного РИА Новости.

Кроме того, полковник обеспокоен тем, что кто-нибудь в Вашингтоне может решиться на прямое вмешательство в украинский конфликт – предположив, что Москва неспособна ответить на такой шаг. Макгрегор предостерег от такого заблуждения: по его словам, россияне будут счастливы раздавить американские и натовские войска, которые вторгнутся на территорию Украины.

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