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Собянин поздравил с наступающим профессиональным праздником представителей бизнеса

22:37
  • четверг
  • 25 мая 2023

Мероприятие прошло в концертном зале "Москва"

Свой современный и динамичный облик столицы стал во многом возможен благодаря успеху московских предпринимателей. Сергей Собянин сегодня поздравил с наступающим профессиональным праздником представителей бизнеса и деловых кругов.

Торжественное мероприятие прошло в концертном зале "Москва" на территории тематического парка развлечений. Мэр отметил, что облик столицы как лучшего и комфортного города для жизни сложился во многом благодаря смелости коммерсантов.

В свою очередь город оказывает поддержку бизнесу. Предпринимателям доступны кредиты на инвестиционные цели, субсидии на обучение сотрудников, гранты на покупку оборудования и другие преференции.

Сергей Собянин напомнил, что многим из них пришлось нелегко в последние годы. Но благодаря вере в себя и в свои силы удалось сохранить компании. Собравшихся мэр поблагодарил от имени горожан и пожелал здоровья и успехов.

"Мы пережили за последние годы труднейшие кризисы, которые не проходилось переживать десятилетия в нашей стране - и пандемия, и СВО, и какие-то невероятные экономические ограничения, по сути дела, блокада России. Те, кто это делал, они были уверены, что обнулят нас, что жизнь на планете Россия, на планете Москва - прекратятся. Всё произошло не так. Москва жива, Москва строится, и Москва развивается и будет жить. Опять же, благодаря во многом, что вы победили в этой борьбе", - сказал Собянин.

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