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Киев внес "Мишку Барни" в список "спонсоров войны"

20:57
  • четверг
  • 25 мая 2023

Производитель лакомства не свернул бизнес в России

"Мишка Барни" оказался в черном списке украинских властей. Производитель лакомства – американская компания Mondelez International – не внял призывам Киева и не покинул Россию. За что и был наказан Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции.

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"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя "Мишка Барни", - заявили в пресс-службе ведомства.

По данным агентства, интересы Mondelez International, работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО "Мондэлис Русь". Компания владеет тремя заводами - московской фабрикой "Большевик", производством в Покрове и заводом в Великом Новгороде, передает ТАСС.

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