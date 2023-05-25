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Знаменитый "звездный" дом горит в центре Москвы

21:36
  • четверг
  • 25 мая 2023

В здании проживают артисты и деятели культуры

Жилой дом для служащих Московской конторы Государственного банка постройки начала XIX века горит в центре столицы. По данным экстренных служб, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на площади 60 квадратных метров.

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"Пожар произошел в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка на Никитском бульваре, 12. Открытое горение наблюдается на втором этаже", - приводит ТАСС сообщение представителя экстренной службы.

Пожарные спасли семь человек, все – взрослые. Семиэтажное здание 1914 года постройки - объект культурного наследия. В нем проживают артисты и деятели культуры – в частности, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская и Юрий Башмет – за что дом прозвали "звездным".

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