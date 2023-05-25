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Путин провел встречи с Алиевым и Пашиняном

22:20
  • четверг
  • 25 мая 2023

Коснулся президент и ситуации в Нагорном Карабахе

Владимир Путин провел двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава нашего государства, приветствуя азербайджанского коллегу, отметил, что в целом двусторонние отношения находятся на высоком уровне и поступательно развиваются на принципах равноправия. Владимир Путин напомнил, что в этом году празднуется 100-летие Гейдара Алиевича Алиева. И в России отмечали этот юбилей достойно.

На встрече с премьер-министром Армении президент заявил, что двустороннее взаимодействие в различных областях продолжает активно развиваться. Товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику.

Коснулся Владимир Путин и ситуации в Нагорном Карабахе. Президент России особо подчеркнул, что Москва никогда не меняла своей позиции в отношении Лачинского коридора - всё должно быть в соответствии с духом трёхстороннего заявления.

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Владимир Путин и Никол Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян
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