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Медведев предсказал Украине "моментальный коллапс"

22:05
  • четверг
  • 25 мая 2023

Государство исчезнет, уверен зампред Совбеза

Украина как государство исчезнет с карты мира. Это произойдет либо путем медленного распада, либо же моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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По мнению Медведева, после такого распада возможны три варианта развития событий. При первом западные области Украины переходят под контроль государств Евросоюза. Но сохраняется и некая "ничейная" украинская территория, втиснутая между Россией и присвоенными европейцами землями. Бесхозная территория вскоре объявит себя правопреемницей Украины – и конфликт разгорится вновь, с перспективой перерастания в третью мировую войну.

Во втором варианте Украина исчезает после завершения СВО, разделенная между Россией и рядом государств ЕС. Конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, пишет Медведев в Telegram.

В третьем случае западные земли Украины отходят странам ЕС. Народ центральных и других бесхозяйных областей Украины заявляет о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Конфликт завершается, есть гарантии, что он не возобновится в долгосрочной перспективе.

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