Государство исчезнет, уверен зампред Совбеза

Украина как государство исчезнет с карты мира. Это произойдет либо путем медленного распада, либо же моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, после такого распада возможны три варианта развития событий. При первом западные области Украины переходят под контроль государств Евросоюза. Но сохраняется и некая "ничейная" украинская территория, втиснутая между Россией и присвоенными европейцами землями. Бесхозная территория вскоре объявит себя правопреемницей Украины – и конфликт разгорится вновь, с перспективой перерастания в третью мировую войну.

Во втором варианте Украина исчезает после завершения СВО, разделенная между Россией и рядом государств ЕС. Конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, пишет Медведев в Telegram.

В третьем случае западные земли Украины отходят странам ЕС. Народ центральных и других бесхозяйных областей Украины заявляет о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Конфликт завершается, есть гарантии, что он не возобновится в долгосрочной перспективе.

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