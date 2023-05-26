Политолог Безпалько сравнил Зеленского с директором цирка

Президент Украины имитирует руководство независимым государством

Обоснованы ли предположения западных СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский не контролирует своих военных? Где - в Киеве или Вашингтоне - принимаются решения об операциях ВСУ или спецслужб Украины?

Об особенностях взаимоотношений режима Зеленского и его покровителей в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым рассказал член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Зеленский напоминает директора цирка, о чем не стесняются говорить даже западные журналисты - французские, польские. Директор цирка тоже имеет определенную автономность. Он может выбивать деньги для цирка, выбивать ресурсы, пользоваться ими. Но стратегических решений, безусловно, Зеленский не принимает. Он имитирует руководство независимым государством, которое пользуется поддержкой Запада. Я убежден, что Зеленский может каким-то образом пытаться саботировать некоторые решения, возражать, но он - управляемая фигура", - объяснил эксперт.

Полный комментарий Богдана Безпалько смотрите в видео

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