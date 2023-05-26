В Европе не решаются указать на реального организатора

Русский шпион! От него и на суше, и на море лучше держаться подальше...

Вот она - шпиономания. Норвежское управление рыболовства призывает избегать контактов с известным "российским китом-шпионом" по имени Хвалдимир. Который шпионит в местных водах уже 4 года.

Если коротко, в 2019-м в прибрежных водах возле деревни Тафьорд был обнаружен кит-белуха, облаченный в сбрую, предназначенную для установки камеры. На пряжке были русские буквы: сразу поняли, что русский шпион. Имя дали Хвалдимир. "Хвал" это кит. А кто такой Владимир - и объяснять не надо. С тех пор шпион обитает в местных водах, и рыба его интересует больше, чем норвежские секреты.

Выследить белуху в море - задача не самая простая. А вот как можно было не заметить диверсантов, которые прибыли на судне в район "Северных потоков", нырнули на глубину с огромным запасом взрывчатки, все это установили и спокойно уплыли из зоны злодеяния? Вот их заметить не смогла ни разведка, ни военный флот.

Немецкая пресса снова попыталась выдать за сенсацию полумертвую версию, опубликованную еще несколько месяцев назад.

Следы ведут на Украину. Якобы идет расследование, и снова рассказывают про яхту "Андромеда", которую обнаружили давным-давно, которую якобы арендовали украинские дайверы, которые якобы заложили взрывчатку… И прочая дичь, которую даже неловко читать.

Настоящую версию, которую изложил весьма аргументированно американский журналист-расследователь Сеймур Херш (о том, что взрывы организовали американские военные по приказу американской администрации), никто не рассматривает.

Немцам не хочется выглядеть идиотами, которых американцы лишили дешевого газа и взяли на поводок. Но когда разведка бессильна, а публику кормят шпионскими историями про украинских дайверов, кто-то все же выглядит дураком. Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек на этой неделе пояснил: Берлин и Евросоюз просто не допустят никакого расследования терактов на газопроводах.

"Важно понимать, что большинство стран Евросоюза - неавтономные субъекты на международной арене, и меньше всего автономии - у немецкого руководства, которое имеет обязательства перед США", - сказал он.

В Европе никто не удивится, если появится версия, что все это безобразие устроил, например, русский шпион-кит Хвалдимир. Он же русский, на него что угодно можно списать.

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