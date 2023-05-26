Комплекс "Тор-М1" уничтожил дроны радикалов на краснолиманском направлении

Их обнаружили с помощью радиолокационной станции кругового обзора

На краснолиманском направлении зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" Центрального военного округа уничтожил дроны неонацистов, которые вели разведку вблизи подразделений российских войск, передает Минобороны.

Их обнаружили с помощью радиолокационной станции кругового обзора и взяли на сопровождение. Затем по летательным аппаратам ударили управляемыми ракетами. Все цели успешно поражены.

Российские расчеты ПВО несут дежурство в круглосуточном режиме, обеспечивая надежное прикрытие от нападения с воздуха.

За минуту-две данный комплекс свернулся, переместился в другую позицию и работает в другой точке на обнаружение воздушных целей. Он прикрывает пехоту, танки, командные пункты. Цель залетает в зону поражения 12 километров и ближе - мы по ней отрабатываем", - объяснил командир подразделения.

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