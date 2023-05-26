Танки Т-90 обеспечивают огневую поддержку штурмовым подразделениям

Бойцы прямой наводкой и с закрытых позиций уничтожают укрепрайоны и бронетехнику

Огневую поддержку российским штурмовым подразделениям обеспечивают экипажи танков Т-90 Южного военного округа, рассказали в Минобороны.

Бойцы прямой наводкой и с закрытых позиций уничтожают укрепрайоны и бронетехнику украинских радикалов. Координаты целей получают от беспилотной авиации, с ее помощью также ведут корректировку огня.

В экипажах служат, в частности, контрактники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"