Танки Т-90 обеспечивают огневую поддержку штурмовым подразделениям

Бойцы прямой наводкой и с закрытых позиций уничтожают укрепрайоны и бронетехнику
Огневую поддержку российским штурмовым подразделениям обеспечивают экипажи танков Т-90 Южного военного округа, рассказали в Минобороны.
Бойцы прямой наводкой и с закрытых позиций уничтожают укрепрайоны и бронетехнику украинских радикалов. Координаты целей получают от беспилотной авиации, с ее помощью также ведут корректировку огня.
В экипажах служат, в частности, контрактники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"