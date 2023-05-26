Удержал рубеж: представлены новые герои СВО

Рядовой Алексей Ревин не допустил прорыва неприятеля

Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных.

Гвардии младший сержант Вячеслав Окаёмов с экипажем, находясь на замаскированной позиции, обнаружил противника, который готовился атаковать наши подразделения. Не раскрывая себя, Вячеслав корректировал удары российской артиллерии по бронетехнике и мотопехоте боевиков. А затем прицельным огнем ПТУР поразил вражеский танк и уничтожил группу националистов.

Рядовой Алексей Ревин не допустил прорыва неприятеля. Отрезанный от основных сил, он в одиночку закрепился на господствующей высоте и на протяжении нескольких часов вел неравный бой с противником. Бойца неоднократно обстреливали из миномета и атаковали вражеские дроны. Но даже получив серьезные ранения, Алексей удерживал рубеж до прибытия подкрепления.

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