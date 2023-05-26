ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сезон космического туризма в США стартует в конце июня

08:47
  • пятница
  • 26 мая 2023

Самолет-носитель поднимет космоплан на высоту около 80 километров над Землей

В США прошел последний испытательный полет космоплана Unity, разработанного компанией Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Экипаж благополучно вернулся на Землю, передает "ТВ Центр".

В конце июня компания собирается запустить первый суборбитальный коммерческий рейс и в дальнейшем выполнять их регулярно. На борту корабля размещается шесть человек - два пилота и пассажиры.

Самолет-носитель поднимает космоплан на высоту около 80 километров над Землей. За два с половиной часа полета туристы несколько минут проводят в невесомости.

Уже известны цены на космическое путешествие. Первые 600 счастливчиков смогут совершить его за двести тысяч долларов. А остальным придется выложить почти полмиллиона.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Космический корабль VSS Unity
Космический корабль VSS Unity
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.