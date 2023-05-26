Сезон космического туризма в США стартует в конце июня

Самолет-носитель поднимет космоплан на высоту около 80 километров над Землей

В США прошел последний испытательный полет космоплана Unity, разработанного компанией Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Экипаж благополучно вернулся на Землю, передает "ТВ Центр".

В конце июня компания собирается запустить первый суборбитальный коммерческий рейс и в дальнейшем выполнять их регулярно. На борту корабля размещается шесть человек - два пилота и пассажиры.

Самолет-носитель поднимает космоплан на высоту около 80 километров над Землей. За два с половиной часа полета туристы несколько минут проводят в невесомости.

Уже известны цены на космическое путешествие. Первые 600 счастливчиков смогут совершить его за двести тысяч долларов. А остальным придется выложить почти полмиллиона.

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