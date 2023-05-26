На Алтае отмечают День снежного барса

Сейчас на территории России численность хищника не превышает 90 особей

Токолой Улакову называют везунчиком всей Алтайский республики. На днях женщина, как обычно, поднялась на горное стойбище - и вдруг поймала за хвост научную удачу. Токолой хорошо разглядела свою визави. Перед ней совершенно точно сидел снежный барс. Причем Токолой не сомневалась - самка.

Свидание на Южночуйском хребте закончилось быстро. Женщина ушла первой - говорит, испугалась. Кошка, конечно, красивая, но все-таки зверь. Токолой спустилась с гор. В тот же вечер домой вернулось и стадо. Хозяева не досчиталась аж 40 голов. Похитителей нашли быстро. Мастера маскировки попались в фотоловушку.

"Мы узнали, что нападение на баранов осуществила самка снежного барса и три молодые особи", - рассказал Денис Гуляев, заместитель начальника отдела науки, туризма и рекреационной деятельности Сайлюгемского национального парк.

Молодая мама, судя по кадрам, оказалась крайне ответственной: терпеливо обучает своих тройняшек всем премудростям кошачьей жизни. Даже когти точат под чутким руководством. На охоту, похоже, собирались серьезно.

Найденным следам ученые очень рады. Хищник занесен в Красную книгу. Снежных барсов в России - от силы всего 90. И больше половины из них живет на Алтае. В прошлом году насчитали 44 особи. Это семейство на камеры попало впервые, а значит, популяция ирбисов здесь увеличивается. Местных жителей к кошачьей охоте просят относится с пониманием. И сообщать обо всех случаях.

По каждому такому случаю будут разбираться отдельно. За потерю скота жителям обещают выплаты. Чтобы редкая кошка чувствовала себя свободно. И продолжала гулять сама по себе.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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