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В центре Краснодара прогремел взрыв

08:13
  • пятница
  • 26 мая 2023

Пострадавших нет

В центре Краснодара минувшей ночью произошел взрыв.

ЧП случилось на улице Морская, 54/2 в 04:17 по местному времени (совпадает с московским). По предварительным данным, пострадавших нет.

"На место направлены экстренные службы", - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пожара после взрыв не было, повреждены кровля здания и окна. Как сообщает РИА Новости, по указанному адресу находится здание клиентского сервиса компании МТС.

Официальной информации о причинах случившегося еще нет. Ряд СМИ и telegram-каналов написали, что в Краснодаре упал беспилотник.

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